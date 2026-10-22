Отбой продлился всего 12 минут: в Рязанской области вновь объявили беспилотную опасность

В Рязанской области утром 22 октября повторно объявили беспилотную опасность. Сообщение от РСЧС поступило в 05:12 — всего через 12 минут после отмены предыдущего предупреждения.

Первый сигнал об угрозе появился в 00:45. В 02:41 система оповещения сообщила, что опасность сохраняется, а в 05:00 объявила отбой.

Однако уже в 05:12 жителям региона снова рекомендовали соблюдать меры предосторожности. РСЧС призвала избегать открытых участков и не подходить к окнам.

При угрозе беспилотной атаки следует сохранять осторожность. В экстренной ситуации можно позвонить по номеру 112.