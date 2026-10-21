Рецидивист из Сибири обокрал магазин в Рязани

В Рязани полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже 70 тысяч рублей из магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани обратился руководитель продуктового магазина, расположенного на окраине города. Заявитель рассказал, что в магазине из шкафа, где хранились деньги, пропали 70 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты обследовали помещения магазина и опросили работников. Выяснилось, что одного из разнорабочих несколько раз видели в комнате, где располагался шкаф с деньгами, хотя он не должен был туда заходить. Этот рабочий утверждал, что случайно зашел в эту часть здания.

После хищения оказалось, что этот работник не вышел на смену и связь с ним прервалась.

Сотрудники полиции установили, что последние пару месяцев в магазине работал 35-летний житель одного из регионов Сибири. Ранее его неоднократно осудили за разбой и кражи.

Полицейские выяснили, что этот мужчина двигается на рейсовом автобусе в соседнем регионе. Злоумышленника догнали и задержали.

По предварительной информации, рецидивист в последнее время переезжал из региона в регион и останавливался в каждом на два-три месяца. В Рязани мужчина устроился работать в продуктовый магазин. Там он узнал, как и где хранятся деньги. Платили ему исправно, но однажды он решил поменять место жительства. Чтобы получить средства на переезд и обустройство на месте, злоумышленник забрал из шкафа в магазине всю наличность. Пересекая на автобусе границу Рязанской области, похититель радовался, что скрылся, но это было преждевременно.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под арест.