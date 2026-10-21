Трио AY YOLA выступит в седьмом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!»

В пятницу, 23 октября, в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет седьмой выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Впервые на сцене проекта выступит башкирская фолк-группа AY YOLA, которая недавно попала в первый раунд голосования премии «Грэмми» сразу в двух категориях. После исполнения своего хита музыканты займут места на легендарной стене рядом с лидером сотни Сергеем Лазаревым. Ведущим шоу остаётся Николай Басков.

Участники AY YOLA признались, что участие в проекте подарило им непривычные эмоции. По их словам, выбирать лучших вокалистов оказалось непросто: приходилось прислушиваться к себе и решать, кому отдать голос.

«Состав участников в шоу очень сильный: все такие необычные, столько прекрасных номеров, и некоторые из них нас просто поразили. Те эмоции, которые мы испытали, мы не испытывали никогда, потому что впервые пришлось реально делать выбор, голосовать, где-то с собой торговаться, где-то идти от души, от сердца», — рассказали музыканты.

Чем запомнился предыдущий выпуск

Предыдущий эфир посвятили юбилею Николая Баскова. Вечер открыли сам именинник и его гости с песней «Шарманка», ведущим стал Сергей Лазарев. Басков занял место на стене экспертов, а участники проекта подготовили для него музыкальный сюрприз.

Знаменитые песни артиста прозвучали в исполнении необычных дуэтов. На сцене выступили Жан Милимеров и Элен Бадалян, Марина Фирсова и Андрей Баринов, Надежда Крыгина и Николай Бурьяновский, Ольга Варвус и Андрей Солод, Этери Бериашвили и Нодар Ревия, Евгений Романов и Олеся Евстигнеева, АШ23 и Альберт Жалилов, Ирина Олифер и Вахтанг, Арсений Бородин и Валентин Форостяный.

Особенно удивил зрителей дуэт Давида Виннера и Надежды Самковой, набравший 99 баллов. Прозвучали «Ибица», «Я буду руки твои целовать», «Золотая чаша», «Туманы», «Натуральный блондин» и другие хиты. Новые аранжировки и неожиданные сочетания голосов изменили привычное звучание песен. Пять дуэтов получили максимальные 100 баллов.

Победителями стали Этери Бериашвили и Нодар Ревия с композицией «Ну кто сказал тебе». Они исполнят её вместе с Николаем Басковым на гала-концерте в Кремлёвском дворце.

Кто выступит 23 октября

В новом выпуске за выход в полуфинал поборются восемь вокалистов: Юлия Безлепкина и Эммануэль Мбахоту из Москвы, Аниса Колосова и Эмилия Немцева из Санкт-Петербурга, Айгуль Назмутдинова и Арминэ Мартиросян из Самары, Эвелина Бондарева из Владикавказа и Арсений Амиров из Беларуси.

Участники продолжают бороться за Кубок проекта и денежный приз в размере 5 млн рублей. Многое зависит от выбора песни: даже сильный вокал не всегда раскрывается с неподходящим репертуаром.

Аниса Колосова на кастинге исполнила вокальную партию композитора Ханса Циммера из кинофильма и сумела погрузить экспертов в мистическую атмосферу.

«Репертуар решает, если не всё, то очень многое. Это основа, на которой стоит артист. На конкурсе это один из самых жёстких критериев. Ты можешь быть в лучшей форме, можешь быть готовым эмоционально, но если песня не твоя, ты просто не раскроешься, и жюри это увидит», — поделилась участница из Санкт-Петербурга.

Колосова добавила, что хочет вновь выйти к экспертам и зрителям с песней, которая позволит ей быть собой и рассказать личную историю через музыку.