Павел Малков поддержал инициативы рязанских педагогов по экологическому образованию

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл личный приём граждан в общественной приёмной Президента.
Учитель биологии школы №64 города Рязани Оксана предложила дать детям больше возможностей для занятий экологией. Школа давно сотрудничает с библиотекой-филиалом №4 на улице Гоголя, но увлечённым ребятам уже нужны более сложные и интересные задачи.
Как отметил глава региона, в следующем году в библиотеке откроется детский культурно-просветительский центр по нацпроекту «Семья». Здесь появятся экологическая лаборатория, интерактивные площадки, игровые и творческие зоны. Педагоги и школьники смогут проводить уроки и работать над совместными проектами.
Оксана также предложила привлекать детей и родителей к озеленению города: выращивать растения, пробовать себя в ландшафтном дизайне.
«Полностью поддерживаю. Главной площадкой экологического образования должен стать «Гелиос». Важную роль отводим и «Саду юннатов», который сейчас восстанавливаем. Нужно связать их работу со школами и колледжами», — подчеркнул Павел Малков.