Павел Малков поддержал инициативы рязанских педагогов по экологическому образованию

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл личный приём граждан в общественной приёмной Президента.

Учитель биологии школы №64 города Рязани Оксана предложила дать детям больше возможностей для занятий экологией. Школа давно сотрудничает с библиотекой-филиалом №4 на улице Гоголя, но увлечённым ребятам уже нужны более сложные и интересные задачи.

Как отметил глава региона, в следующем году в библиотеке откроется детский культурно-просветительский центр по нацпроекту «Семья». Здесь появятся экологическая лаборатория, интерактивные площадки, игровые и творческие зоны. Педагоги и школьники смогут проводить уроки и работать над совместными проектами.

Оксана также предложила привлекать детей и родителей к озеленению города: выращивать растения, пробовать себя в ландшафтном дизайне.