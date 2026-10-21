В Рязани завели уголовное дело после гибели рабочих на производственной базе

В Рязани завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда по факту смерти рабочих. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области по факту смерти рабочих на производстве возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

По данным следствия, 19 октября 2026 года на территории производственной базы одного из предприятий города Рязани во время проведения работ произошло обрушение металлоконструкции на двух работников, в результате чего последние скончались на месте происшествия.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям ответственных лиц предприятия по обеспечению правил охраны труда и требований безопасности при производстве работ.