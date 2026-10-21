Фото: пресс-служба «Столото»
Общество

Юрист из Рязани выиграл миллион рублей в «Русское лото»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Житель Рязани Анатолий Гостев* выиграл 1 млн рублей в 1720-м тираже «Русского лото». Об этом сообщила пресс-служба государственной лотереи. 

Мужчина давно участвует в государственных лотереях от «Столото». На этот раз удачу ему принес билет, который он купил отдельно от конверта с купонами.

В тот день Анатолию Васильевичу повезло и в других розыгрышах. Сначала билет моментальной лотереи принес ему 4 тысячи рублей, затем билет «Жилищной лотереи» добавил к выигрышу около 4,2 тысячи. А проверка билетов «Русского лото» принесла главный сюрприз.

«Мне очень везло в то воскресенье. […] Потом решил проверить билеты «Русского лото» и увидел, что один из них на миллион», — рассказал победитель.

Анатолий работает юристом. Он считает себя удачливым человеком: у него есть дом, двое детей и четверо внуков. Мужчина коллекционирует старинные монеты, а дома держит несколько фигурок, которые, по его мнению, привлекают деньги. Среди них жаба с монетками, богиня богатства и краб с деньгами.

Выигрыш рязанец собирается потратить на помощь близким и отдых в санатории вместе с супругой. В свободное время он любит заниматься огородом, жарить шашлыки и проводить время с семьёй.

С 2014 года все лотереи в России имеют государственный статус. Их организуют Министерство финансов и Министерство спорта РФ, контроль за проведением розыгрышей осуществляет Федеральная налоговая служба.

*Фото опубликовано с разрешения победителя.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА
Следующая статья
Генерал рассказал о бреши в украинской ПВО, открывшей путь на Львов
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести».
Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Политика

Нарколог прокомментировал скандальное интервью Зеленского

Может ли необычная реакция человека говорить о зависимости? Нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Владимира Зеленского во время интервью NBC.
Новости Касимова

В Касимовском округе завели дело о невыплате зарплаты на предприятии

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Олег Васильев провел личный прием жителей Касимовского округа с использованием видеоконференцсвязи по вопросу невыплаты им заработной платы.
Акценты

Депутат рассказал, кто в России может рассчитывать на пенсию 100 тысяч рублей

Пенсия зависит от размера заработка, официального трудоустройства и дополнительных накоплений, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, как формировать будущую пенсию, кому положены досрочные выплаты и какие льготы доступны предпенсионерам.
Темы
Новости кино и ТВ

Трио AY YOLA выступит в седьмом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!»

Участники AY YOLA признались, что участие в проекте подарило им непривычные эмоции. По их словам, выбирать лучших вокалистов оказалось непросто: приходилось прислушиваться к себе и решать, кому отдать голос.
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал уничтожение БПЛА в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов прокомментировал уничтожение беспилотника. Пост он опубликовал в соцсетях.
Происшествия

Рецидивист из Сибири обокрал магазин в Рязани

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под арест.
Происшествия

В Рязани завели уголовное дело после гибели рабочих на производственной базе

По данным следствия, 19 октября 2026 года на территории производственной базы одного из предприятий города Рязани во время проведения работ произошло обрушение металлоконструкции на двух работников, в результате чего последние скончались на месте происшествия.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Общество

2,9 тыс. рязанских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2026 году

Материнский капитал помогает семьям Рязанской области решать один из самых важных вопросов — создать комфортные жилищные условия. Количество поданных заявлений наглядно отражает востребованность меры поддержки среди жителей.
Происшествия

Нежилой дом горел в Мопровском переулке в Рязани

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности пожара в нежилом двухэтажном доме в Рязани.
Культура и события

РГУ имени С.А. Есенина пригласил на Международный диалог «Молодёжь против фашизма»

Цель – продвижение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. среди российских и иностранных студентов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье