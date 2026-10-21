Юрист из Рязани выиграл миллион рублей в «Русское лото»

Житель Рязани Анатолий Гостев* выиграл 1 млн рублей в 1720-м тираже «Русского лото». Об этом сообщила пресс-служба государственной лотереи.

Мужчина давно участвует в государственных лотереях от «Столото». На этот раз удачу ему принес билет, который он купил отдельно от конверта с купонами.

В тот день Анатолию Васильевичу повезло и в других розыгрышах. Сначала билет моментальной лотереи принес ему 4 тысячи рублей, затем билет «Жилищной лотереи» добавил к выигрышу около 4,2 тысячи. А проверка билетов «Русского лото» принесла главный сюрприз.

«Мне очень везло в то воскресенье. […] Потом решил проверить билеты «Русского лото» и увидел, что один из них на миллион», — рассказал победитель.

Анатолий работает юристом. Он считает себя удачливым человеком: у него есть дом, двое детей и четверо внуков. Мужчина коллекционирует старинные монеты, а дома держит несколько фигурок, которые, по его мнению, привлекают деньги. Среди них жаба с монетками, богиня богатства и краб с деньгами.

Выигрыш рязанец собирается потратить на помощь близким и отдых в санатории вместе с супругой. В свободное время он любит заниматься огородом, жарить шашлыки и проводить время с семьёй.

С 2014 года все лотереи в России имеют государственный статус. Их организуют Министерство финансов и Министерство спорта РФ, контроль за проведением розыгрышей осуществляет Федеральная налоговая служба.

*Фото опубликовано с разрешения победителя.