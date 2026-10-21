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Общество

2,9 тыс. рязанских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2026 году

Алексей Самохин
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Более 2,9 тыс. рязанских семей улучшили свои жилищные условия с помощью материнского капитала в 2026 году. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда РФ.

Материнский капитал помогает семьям Рязанской области решать один из самых важных вопросов — создать комфортные жилищные условия. Количество поданных заявлений наглядно отражает востребованность меры поддержки среди жителей.

Особого внимания заслуживает одно из ключевых преимуществ программы: если семья планирует использовать средства сертификата на погашение основного долга или на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, сделать это можно сразу после рождения ребёнка, благодаря которому возникло право на маткапитал, — не дожидаясь, пока малышу исполнится три года.

Ещё один важный плюс — удобство оформления: подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно прямо в банке при оформлении ипотеки. Отделение СФР по Рязанской области заключило договоры с большинством кредитных организаций, поэтому процесс становится проще и быстрее.

После того как ребёнку исполнится три года, средства маткапитала можно направить на более широкий круг целей, в том числе:

— приобрести квартиру или дом напрямую, без использования кредитных средств;

— построить или реконструировать жилой дом (в том числе с привлечением подрядной организации и с использованием эскроу-счёта);

— компенсировать расходы на уже построенный или реконструированный дом;

— произвести оплату по договору участия в долевом строительстве.

С сентября 2026 года действует важное уточнение: чтобы направить средства маткапитала на улучшение жилищных условий, вид разрешённого использования земельного участка должен соответствовать одной из трёх категорий — «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения гражданами садоводства для собственных нужд» или «для блокированной жилой застройки».

Средства маткапитала нельзя потратить на ремонт, подведение коммуникаций или газификацию, а жильё, приобретаемое с помощью сертификата, должно находиться в России и быть пригодным для постоянного проживания.

Подать заявление об использовании материнского капитала можно через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ.

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