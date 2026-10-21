Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Никита Рязанцев
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Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом могла бы стать депутат Рады Анна Скороход, заявил «АиФ» член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«В парламенте есть одна женщина — Анна Скороход, которая ориентируется на американцев. Но необходимо, чтобы у нее была команда», — пояснил он.

В то же время он предположил, что нардеп вряд ли победит на выборах, поскольку она выступает за нейтральный статус Украины. Собеседник издания считает, что ей не дадут провести денацификацию, демилитаризацию, прийти к отказу от притеснения русского языка и православной церкви.

Олейник считает, что Зеленский едва ли решится провести выборы в стране, поскольку опасается потерять власть. В этом случае у парламента остается вариант устранить его по одному из оснований по конституции — это смерть, болезнь, импичмент или собственное заявление.

Эксперт также выразил уверенность, что конфликт на Украине можно решить только путем полной капитуляции киевского режима.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва готова к переговорам с легитимным представителем Киева, который обладает полномочиями и готов взять на себя ответственность за все принятые решения.

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