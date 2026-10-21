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Новости России

Сын Усольцевой объяснил, почему контакт его матери появился в «Максе»

Никита Рязанцев
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Контакт Ирины Усольцевой, пропавшей более года назад в красноярской тайге вместе с мужем и дочкой, мог появиться в «Максе» случайно, рассказал «АиФ» ее сын Данил Баталов.

На днях люди, в телефонных книжках которых записан номер женщины, с удивлением обнаружили, что она зарегистрировалась в мессенджере. Журналист издания попытался дозвониться, но трубку взяла незнакомка, которая заявила, что не имеет отношения к Ирине, хотя, по его мнению, голоса были похожи.

Сын Усольцевой считает, что это была не его мать. Он пояснил, что номер телефона могла купить другая женщина.

«Мне в офисе оператора связи сказали, что продадут номер другому человеку, если я не буду платить за него. Я заплатил два раза, но потом понял, что смысла нет. Видимо, в итоге номер заблокировали и передали другому абоненту», — уточнил Баталов.

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В конце сентября исполнился год, как семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Вскоре после этого туристы пропали без вести и перестали выходить на связь. Криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей на Усольцевых маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остались бы специфические следы. В ходе поисковой операции их найти не удалось.

Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не было ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в СМИ. Официальной версией остается несчастный случай.

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