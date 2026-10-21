Владислав Толдыков, кадр из фильма «Жить» Кадр из видео
Новости России

Врач рассказал, кому грозит рак, погубивший звезду фильма «Жить» Толдыкова

Никита Рязанцев
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В группу риска по раку ротовой полости входят в первую очередь курильщики, заявил в беседе с «АиФ» кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Накануне стало известно, что от этого заболевания умер на 66-м году жизни актер Владислав Толдыков. Врачи диагностировали у него болезнь на поздней стадии.

«Этот вид рака грозит курильщикам. В полости рта находится самая высокая концентрация канцерогенов, которые содержатся в сигаретном дыме. Соответственно, все это оседает на слизистой», — пояснил Черемушкин.

Кроме того, у людей, которые курят, часто возникают хронические воспаления и стоматиты, что осложняет выявление заболеваний. Специалист выделил еще одну группа риска — употребляющих наркотическое вещество насвай.

Онколог также уточнил, что рак ротовой полости может развиться и в достаточно молодом возрасте, но чаще всего грозит людям старше 40 лет.

Ранее сообщалось, что Толдыков курил с самого детства и сохранил пристрастие к пагубной привычке на протяжении всей жизни.

Владислав начал актерскую карьеру в 1980-х годах. Его яркий дебют состоялся в роли Ивана в фильме «После дождичка в четверг». Затем он снимался в основном в эпизодических ролях, но в 2012 году вернулся в большое кино, сыграв главную роль в драме Юрия Быкова «Жить». Также зрители запомнили его работы в сериалах «Дальнобойщики», «Метод» и «Пасечник».

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