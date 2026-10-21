Михаил Тройник станет современным Афоней в сериале «СуперВовик»

Канал СТС и компания Russian Code запустили комедийный сериал «СуперВовик» (16+). Главные роли в 16-серийном проекте исполнят: Михаил Тройник, Полина Максимова, Юлия Александрова, Константин Крюков, Татьяна Догилева, Дмитрий Колчин, Роман Постовалов и Екатерина Новокрещенова. Основная часть съёмок пройдёт в Краснодаре, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету почти 40-летний Вовик (Михаил Тройник) — таксист, застрявший в комфортном мире пива, компьютерных игр и жизни с мамой (Татьяна Догилева). Он вполне доволен собой, пока не узнаёт, что дочь (Екатерина Новокрещенова) его стыдится, бывшая жена (Юлия Александрова) нашла идеального мужчину (Константин Крюков), а симпатичная соседка (Полина Максимова) не воспринимает его всерьёз. Решив избавиться от скуфизма, Вовик покупает чудо-таблетки, которые превращают его в обаятельную и смелую версию себя. Только эффект недолговечен, а побочка делает его ещё большим скуфом. И всё же с каждой новой проблемой Вовик пытается справиться сам — нелепо, самоуверенно и по-своему. Ведь стать лучшей версией себя гораздо сложнее, чем просто принять таблетку.

«Вовик мне кажется героем нашего времени. Мы с ним практически ровесники, и я словно почувствовал его боль. Он стал взрослым, но забыл повзрослеть, — говорит режиссёр Павел Тимофеев («Встать на ноги»). — Под действием таблеток Вовик перестаёт бояться быть собой: смешным, нелепым, трогательным, честным. Но что на самом деле ему помогает: вера в таблетки или сами таблетки? Это нам и предстоит исследовать».

«Мужчина в кризисе — эта тема мне очень близка, поэтому рассказывать её — как заниматься самотерапией, — добавляет автор сценария и креативный продюсер Илья Втюрин. — Мне нравится смешивать грубость с хрупкостью. И здесь Вовик — самолёт с негнущимися крыльями: жёстко стоит на своём против жизненного потока, но именно поэтому обречён ломаться и падать. К счастью, есть парашюты — близкие люди».

По словам Михаила Тройника, в кинематографе давно не хватало такого главного героя. «Вовика можно назвать современным Афоней, и я только рад, что он появился в нашем киномире, — говорит актёр. — Это история, где за шутками кроется внутренняя боль. Есть персонаж, погрязший в долгах, быту и проблемах с бывшей женой и дочерью, но при этом не теряющий оптимизма. Он пробивает стены, идёт до конца, не чувствует берегов, неуместно делает комплименты, неуместно молчит и неуместно злится. Это и комично, и трогательно, и очень узнаваемо».

Коллегу Михаила — Полину Максимову — в сериале привлекла неоднозначность персонажей. «Я в восторге от сценария: наконец-то нет положительных и отрицательных персонажей. Наши герои — обычные люди со своими ошибками, комплексами, заморочками, взлётами и падениями, радостями и проблемами. И у моей героини есть всё, чтобы стать счастливой. Но опыт предыдущих отношений и давление общественного мнения завели её в тупик. Она пытается соответствовать всем современным требованиям, но в глубине души хочет быть обычной женщиной: женой, мамой, дочерью да просто собой», — делилась она.

За летней атмосферой группа отправилась в Краснодар, где проходят натурные съёмки. В сериале появятся знаковые места города: исторический центр, парк «Городской сад», парк Галицкого, Дворец культуры железнодорожников, Кооперативный рынок, автовокзал, греческий культурный центр «Ромиосини» и другие локации.

Фото: СТС