Самой известной в соцсетях свекрови и её невестке устроили очную ставку на ток-шоу

Свадьба Карины и Сергея из Рязанской области состоялась в прошлом мае и прогремела на всю страну. Видео набрало в Сети более 55 миллионов просмотров. Но популярными стали не трогательные моменты торжества, а фрагмент, главным героем которого оказалась свекровь. Во время обряда «Семейный очаг» мама жениха крепко держала его руку и целовала в плечо.

Так Светлана Шерстянова стала самой известной свекровью соцсетей. Тысячи людей прокомментировали её действия, причём в основном с негативом и сарказмом.

Брак молодых людей просуществовал недолго. В декабре 2025 года Карина и Сергей развелись, хотя до свадьбы встречались целых семь лет. Девушка заявляет, что их отношения разрушила именно свекровь. А ещё заявляет об измене бывшего мужа. Очную ставку главным героям самой скандальной свадьбы года устроили на шоу «Пусть говорят».

Что рассказала Карина

В студии Карина Шерстянова рассказала, что причина краха её брака с Сергеем — материнская ревность свекрови и неумение отпускать взрослого человека во взрослую жизнь. Девушка рассказала, что с Сергеем она встречалась со школы, вместе ребята учились, взрослели. В какой-то момент детская дружба переросла во влюблённость.

Мама Сергея, по словам Карины, всегда пыталась наладить с девушкой контакт, чтобы больше знать о сыне. Она интересовалась через Карину его жизнью, спрашивала о нём буквально «каждые полчаса».

Светлана, как заявляет Карина, отговаривала сына от свадьбы и от совместного проживания с девушкой. Когда ребята хотели снять квартиру, мама запрещала. Но причина развода, как считает девушка, не только в гиперопеке Светланы, но и в измене её бывшего супруга. Как оказалось, отношения на стороне у Сергея были ещё до свадьбы, но тот рассказал о них не сразу. Странная ситуация произошла во второй день торжества, когда Карина заметила Сергея со своей подругой и испытала чувство ревности. Случился скандал, а дальше последовало целое расследование.

Что ответила Светлана

Светлана Шерстянова рассказала, что Карина врёт публике ради подписчиков и блогерской карьеры. Скандальное видео женщина прокомментировала так:

«Это был уже конец свадьбы, может быть, я немного перенервничала. Сын мой уже много лет не живёт и не общается с нами. Этому препятствовала Карина. Подготовка к свадьбе была в секрете от родителей. Когда мы приехали на свадьбу, мы там были как чужие. Карина не познакомила нас со своими родственниками. Нас посадили в уголочек, словно мы отбросы общества. Карина не дала выстроить нам хорошие отношения. Сына моего она старалась держать подальше от моей семьи».

На свадьбе, по словам мамы жениха, невестка даже не дала ей потанцевать с Сергеем. А ещё грубо сказала: «Теперь он мой!»

«У неё была больная конкуренция со мной!» — убеждена Светлана.

Фрагмент эфира Первого канала, передача «Пусть говорят»

Версия Сергея

В студии появился и сам Сергей. По его словам, бывшая супруга пытается «раскрутить» свой блог на ситуации. Он признался, что измена действительно была, за неё молодой человек раскаялся. А ещё рассказал о том, что происходило в их отношениях, пока он был в армии. Сергей оставил Карине банковскую карту и попросил друзей помогать ей. Оказалось, что в это время Карина оказывала знаки внимания его другу.

Выяснились и другие подробности отношений молодых людей. Сергей несколько раз расставался с Кариной и в это время ухлёстывал за другими девушками. Сергей при этом говорит, что Карина много ревновала его и контролировала.

«Мы даже давали друг другу доступ в соцсети. Мне её соцсети не нужны были, а ей мои — для контроля», — вспоминает Сергей.

Фрагмент эфира Первого канала, передача «Пусть говорят»

Молодой человек также пояснил: пока у них не было денег, они жили у родителей Карины. Как только он начал зарабатывать, удалось снять собственное жильё. На свадьбу молодые люди, по словам Карины, копили деньги вдвоём. Мама Сергея при этом уточняет, что все расходы легли на плечи её сына.

Мама Карины — о ревности свекрови

Яна, мама Карины, вспоминает, что изначально у молодых людей всё было хорошо. Но именно свекровь начала конкурировать с избранницей сына, из-за чего и начались проблемы:

«Это продолжалось долгие годы. Например, когда Сергей вернулся из армии, он подарил моей дочери красивый букет. Светлана тут же задалась вопросом, почему не ей».

Светлана тут же вступила в диалог:

«Нет, я не так сказала. Я спросила, почему не два букета… Неужели мама не заслужила?»

Скандал на второй день свадьбы

В студии также появились друзья молодых людей и участники второго дня свадьбы, на котором Карина устроила Сергею скандал. Тогда Сергей вышел с их общей подругой Мариной поговорить, что очень не понравилось новоиспечённой жене. Разгорелся настоящий скандал. Карина вытащила Марину за волосы из машины.

Также на шоу стали также известны некоторые подробности общения Марины и Сергея и версия происходящего самой Марины.

Спор из-за автомобиля

Теперь точкой преткновения в отношениях бывших супругов стал автомобиль, купленный на подаренные на свадьбу средства. Из-за него бывшие супруги даже начали судиться. Всё дело в том, что семья Сергея утверждает, будто большая часть средств — это их подарок. А значит автомобиль должен остаться у Сергея.

Друзья молодых людей уверены, что помириться Сергею и Карине уже не получится. И пока идут суды за автомобиль, а ролики с их свадьбы набирают просмотры, оставить друг друга в покое — тоже. Многие и вовсе начали сомневаться, была ли у ребят любовь изначально.