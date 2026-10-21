РГУ имени С.А. Есенина пригласил на Международный диалог «Молодёжь против фашизма»

До 24 октября продолжается регистрация на Международный диалог «Молодёжь против фашизма». Форум состоится 27-29 октября 2026 года в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) #Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты

Цель – продвижение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. среди российских и иностранных студентов.

К участию приглашаются: российские и иностранные студенты вузов РФ, молодёжные лидеры, сотрудники некоммерческих организаций из РФ и зарубежных государств, в том числе стран ШОС, БРИКС, СНГ, Балканского региона в возрасте от 18 до 25 лет (включительно).

Для участия необходимо заполнить электронную форму: https://clck.ru/3WBgq8

Программа форумного мероприятия включает три трека: образовательный, проектный, культурно-просветительский.

Экспертами будут проведены мастер-классы, направленные на формирование объективного представления о внутренней и внешней политике Российской Федерации.

Участники разработают проекты, содержащие предложения о том, как эффективно и в короткие сроки противодействовать идеологии фашизма, экстремизма, фальсификации истории через средства массовой информации, социальные медиаплатформы, мотивировать представителей иностранной молодёжи транслировать объективное представление о Российской Федерации за рубежом, в том числе через деятельность некоммерческих организаций, привлечь лучших представителей иностранной молодёжи для обучения в вузах Российской Федерации.

Для участников будут проведены экскурсии по достопримечательным местам Рязанской области.

Возрастное ограничение: 12+.