Захар Прилепин высказался о возрасте Анатолия Новикова на стеле в Скопине

Писатель Захар Прилепин, родившийся в Скопине, высказался о памятнике Анатолию Новикову, который поставили в городе. По его мнению, авторов стоит изображать на монументах такими, какими они были в том возрасте, когда создавали свои самые знаменитые произведения.

Прилепин напомнил, что в Рязанской области, на родине деда по матери Нисифорова, он родился. По остальным трём родовым линиям писатель связан с Доном. В Скопине поставили стелу к 130-летию со дня рождения советского композитора Анатолия Новикова. Она находится у дома, где вырос автор Гимна демократической молодёжи, песен «Смуглянка», «Эх, дороги», «Вася-Василёк».

Прилепин приветствовал установку мемориала, но отметил, что на стеле Новиков изображён не в том молодом возрасте, когда он писал эти песни.

«Но если ему делают мемориальную доску — то уже вот такому, а то молодой — несолидно ж, — пишет Прилепин. — Это, впрочем, не с Новикова началось. Это у нас обычное».

В качестве примеров писатель приводит памятники Шолохову и Льву Толстому. На них писатели предстают в уже немолодом возрасте.