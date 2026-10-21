Смертельную болезнь лёгких ХОБЛ все чаще находят у молодых вейперов

ХОБЛ, неизлечимую болезнь лёгких, всё чаще находят у любителей вейпов. По данным SHOT, к врачам обращаются молодые люди от 16 до 40 лет, которые несколько лет курят электронные сигареты. Они жалуются на сухость и боль в горле, кашель, одышку, свист в груди и изменения голоса.

Раньше хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) чаще выявляли у заядлых курильщиков. Теперь медики опасаются, что с последствиями курения электронных сигарет столкнётся новое поколение пациентов. По прогнозам врачей, число заболевших может резко вырасти в ближайшие годы.

ХОБЛ прогрессирует и пока не поддаётся полному излечению. Она занимает третье место среди ведущих причин смерти в мире: ежегодно от этой болезни умирают около 3 млн человек. Среди известных людей такой диагноз ставили актёру Михаилу Ефремову.

Ситуацию осложняет раннее знакомство подростков с вейпами. Электронные сигареты начинают пробовать уже в 9–11 лет, а ХОБЛ обычно развивается после 10–15 лет курения.

Как рассказал SHOT пульмонолог Алексей Никишенков, за последний год число россиян с осложнениями из-за электронных сигарет выросло на 30%. Специального лечения тяжёлых поражений лёгких, включая так называемую «попкорновую болезнь», нет. В тяжёлых случаях пациентам может потребоваться кислородотерапия или искусственная вентиляция лёгких.

Главное условие лечения таких осложнений — полностью отказаться от вейпов. Если человек курил недолго, некоторые последствия могут пройти после терапии. При сформировавшихся изменениях лёгких сохраняется риск развития ХОБЛ, бронхиолита и бронхиальной астмы.