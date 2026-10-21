Стало известно, за кого Трамп просил Путина

Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осуждённого в России за наёмничество. По словам главы Белого дома, он подробно обсудил этот вопрос с российским лидером и хотел бы, чтобы Хаббард вернулся на родину. Об этом пишет «Лента.ру».

«Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдёт», — заявил Трамп.

Судебный процесс над американцем начался в Московском городском суде 27 сентября 2024 года. Хаббард родом из штата Мичиган, до задержания он жил на Украине.

По данным следствия, в феврале 2022 года 72-летний американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Он прошёл подготовку, получил оружие и обмундирование, а в апреле того же года его задержал российский военнослужащий.

На суде Хаббард признал вину в наёмничестве. Как сообщалось, за участие в боевых действиях на стороне Украины он получал по тысяче долларов в месяц.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима. В срок наказания зачли время, которое Хаббард провёл под стражей с 2 апреля 2022 года.

Россия в августе освободила из-под стражи еще одного гражданина США, бывшего морпеха США Роберта Гилмана, который находился в заключении с 2022 года.