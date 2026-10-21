Минобороны раскрыло цели ночной атаки дронов на Украине

Минобороны России сообщило об ударах беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и электроподстанциям на Украине. По данным ведомства, атаки произошли минувшей ночью. Под удар попали и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В Полтаве российские военные поразили складской комплекс, где хранились беспилотники большой и средней дальности.

В Киеве целью стала электроподстанция ПС-330 «Нивки». Как уточнили в ведомстве, она обеспечивает работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса и логистических центров столицы.

Кроме того, у берегов Одессы российские силы поразили сухогруз, который доставлял на Украину военные грузы.