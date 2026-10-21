Генерал рассказал о балансе сил в зоне СВО

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что российская армия сохраняет преимущество в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, после наращивания производства и применения беспилотных систем Россия добилась превосходства в этом направлении. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

В начале СВО российские военные несколько уступали ВСУ в использовании беспилотников малой дальности, признал Бижев. Однако со временем Россия нарастила возможности и, по оценке генерала, опередила противника по всем типам беспилотных систем.

Украинская армия раньше создала отдельный род войск беспилотных систем, но российские военные смогли наверстать отставание. Результаты наступления ВС РФ, как подчеркнул Бижев, заметны непосредственно на поле боя.

Генерал объяснил медленное продвижение стремлением избежать больших потерь. По его словам, российское командование действует последовательно и не форсирует события.

«Осталось очистить 10 процентов ДНР, впереди Запорожье, Херсон, Днепропетровск, а там и Одесса», — заявил Бижев.

Он добавил, что противник пытается добиться пауз в боевых действиях, чтобы перегруппировать силы. По мнению генерала, Россия не должна допустить повторения прежних ошибок. Среди целей операции Бижев назвал полную капитуляцию противника и выполнение задач, поставленных Верховным Главнокомандующим.