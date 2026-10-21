Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Алексей Самохин
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Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября. 

Сообщение о гибели заместителя главы Минздрава региона появилось в соцсетях министерства. 

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Владимира Владимировича Хоминца, заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Безвременный уход Владимира Владимировича — тяжёлая утрата для всего регионального здравоохранения», — говорилось в сообщении. 

О том, что случилось с замминистра в Минздраве не рассказали. 

Позднее выяснилось, что Хоминец погиб в аварии с грузовиком в Захаровском округе

Подробности аварии рассказали в сообщении УМВД Рязанской области. По данным полиции, легковой автомобиль на 552-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулся с грузовиком с полуприцепом. 

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель грузового транспорта с полученными травмами был госпитализирован в профильное медицинское учреждение», — сообщили правоохранители. 

РЕН ТВ сообщил, что Хоминец был за рулём автомобиля Audi Q7. По предварительной версии, он выехал на встречку, где врезался в фуру Sitrak. После столкновения машины загорелись. 

В соцсетях появились кадры с места происшествия

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