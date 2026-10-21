Рязанская область вошла в сводку Минобороны РФ утром 21 октября 

Над Рязанской областью сегодня ночью уничтожали БПЛА. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Минувшей ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны России, дроны сбивали с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября.

Беспилотники перехватили над Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Сколько беспилотников уничтожено в Рязанской области, сбивались ли они над Рязанью, в сводке Минобороны не уточняется.