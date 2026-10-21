Умер Александр Хмелинский

В среду, 21 октября, ушёл из жизни Александр Михайлович Хмелинский, заместитель директора спортшколы «Планета спорта» г. Сасово. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

Александр Михайлович посвятил спорту и воспитанию подрастающего поколения многие годы. Он стоял у самых истоков открытия спортивной школы «Нептун» и внёс большой вклад в становление её плавательного направления: в бассейне он лично тренировал юных пловцов и заложил тот высокий уровень подготовки, который стал визитной карточкой школы.

В должности заместителя директора ГАУ ДО РО «СШ “Планета спорта”» он курировал спортивно‑массовую работу, уделяя особое внимание развитию массовых спортивных мероприятий, вовлечению детей и подростков в систематические занятия физической культурой, поддержке тренерского состава и созданию условий для роста спортивных результатов воспитанников.

Под его непосредственным участием в Сасово регулярно проводились городские и межрайонные турниры, областные соревнования, дни открытых дверей, а также мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди жителей города и района. Он умел находить общий язык и с юными спортсменами, и с опытными тренерами, и с родителями, выстраивая работу как единую систему.

Особого признания заслуживает профессиональная судейская деятельность Александра Михайловича: он был спортивным судьёй высшей категории по нескольким видам спорта — плаванию, полиатлону, лыжным гонкам, пулевой стрельбе и лёгкой атлетике.

Коллеги запомнят Александра Михайловича как ответственного руководителя, внимательного к деталям, справедливого и надёжного, всегда готового поддержать и подсказать. Для воспитанников он был примером собранности, дисциплины и уважительного отношения к спорту.