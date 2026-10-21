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Политика

Названы имена заключенных, которыми могут обменяться Россия и США

Алексей Самохин
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На встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа могут обсудить обмен заключёнными. По данным Mash, российская сторона рассчитывает добиться освобождения Олега Ольшанского и Анатолия Легкодымова. Американская сторона ранее просила включить в обмен Андре Хачатуряна и Чака Циммермана.

Ольшанскому требуется срочная операция на кишечнике. Его обвиняют в отмывании денег и обходе санкций, ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Анатолий Легкодымов — один из основателей, совладелец и главный технический директор гонконгской криптовалютной биржи и P2P-платформы Bitzlato. Сейчас его пытаются экстрадировать во Францию. Легкодымов — многодетный отец.

Американская сторона ранее добивалась освобождения Андре Хачатуряна, который тяжело болен. Его осудили на восемь лет за контрабанду и незаконный оборот оружия. По данным Mash, он пытался ввезти в Россию боевой пистолет Glock 17 и патроны.

Ещё один кандидат на обмен — Чак Циммерман, у которого тоже есть проблемы со здоровьем. Ветеран ВМС США получил пять лет колонии общего режима за незаконную перевозку и контрабанду оружия.

Циммерман направлялся на яхте в Новую Зеландию, но по пути сделал крюк в Чёрное море. Там его перехватил корабль Военно-морского флота России. На борту яхты находились карабин, пистолет и патроны, которые предназначались для самообороны.

Перечисленные заключённые нуждаются в обмене в первую очередь, сообщает Mash. Родственники и представители Андре Хачатуряна и Анатолия Легкодымова неоднократно обращались к руководству России и США с просьбой содействовать их освобождению.

Вице-президент ЕКЦС Иван Мельников выразил надежду, что в ходе обсуждения учтут интересы и других осуждённых. По его словам, среди них есть люди, у которых остались маленькие дети.

Ранее стало известно о судьбе 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда. Он воевал на стороне ВСУ в рядах территориальной обороны и получил шесть лет и десять месяцев лишения свободы.

Сегодня Хаббарда освободили. Сейчас он находится в аэропорту Пулково.

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