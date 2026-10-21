Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Общество

Похороны Владимира Хоминца пройдут 22 октября

Алексей Самохин
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Прощание с погибшим в ДТП заместителем министра здравоохранения Рязанской области Владимиром Владимировичем Хоминцом состоится в четверг, 22 октября. Об этом сообщил руководитель Минздрава региона, зампред правительства Александр Пшенников. 

План прощания и похорон 22 октября:

▪️ 09:30 – 10:30 — Гражданская панихида (Церковь Иоанна Кронштадтского, ул. Татарская, 72, 1-й этаж).

▪️10:30 – 11:10 — Отпевание священником православной церкви (Церковь Иоанна Кронштадтского, 3 этаж).

▪️11:40 – 13:40 — Церемония прощания, погребение и возложение цветов.

Хоминца похоронят на Новом кладбище в Рязани. 

«Нам трудно принять эту потерю. Владимир Владимирович был нашим коллегой, человеком, с которым мы вместе работали и делили ответственность за общее дело. В этот день мы разделим боль потери с его родными и близкими. Светлая память!», — написал Александр Пшенников. 

Материал по теме: Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

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