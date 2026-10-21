Похороны Владимира Хоминца пройдут 22 октября

Прощание с погибшим в ДТП заместителем министра здравоохранения Рязанской области Владимиром Владимировичем Хоминцом состоится в четверг, 22 октября. Об этом сообщил руководитель Минздрава региона, зампред правительства Александр Пшенников.
План прощания и похорон 22 октября:
▪️ 09:30 – 10:30 — Гражданская панихида (Церковь Иоанна Кронштадтского, ул. Татарская, 72, 1-й этаж).
▪️10:30 – 11:10 — Отпевание священником православной церкви (Церковь Иоанна Кронштадтского, 3 этаж).
▪️11:40 – 13:40 — Церемония прощания, погребение и возложение цветов.
Хоминца похоронят на Новом кладбище в Рязани.
«Нам трудно принять эту потерю. Владимир Владимирович был нашим коллегой, человеком, с которым мы вместе работали и делили ответственность за общее дело. В этот день мы разделим боль потери с его родными и близкими. Светлая память!», — написал Александр Пшенников.
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