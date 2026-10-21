Фото: Правительство Рязанской области
Общество

Павел Малков сообщил о победе рязанских наставников на конкурсе «Быть, а не казаться»

Олеся Чугунова
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Губернатор Павел Малков рассказал об успешном выступлении представителей Рязанской области на Всероссийском конкурсе «Быть, а не казаться». Мероприятие проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Глава региона подчеркнул, что конкурс помогает выявлять и поддерживать лучших наставников, а также формировать кадровый резерв. Финал состоялся в Туле, где собрались 400 наставников из 39 регионов. Рязанскую область представили 11 человек.

«Рязанцы стали победителями Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» в трех номинациях: Глеб Шабонин – «Наставник-лидер», Николай Гринько и Евгений Ведяшкин – «СВОй наставник», Василиса Бочарова – «Начинающий наставник». Пусть эта победа станет стимулом для новых свершений!» – сказал Губернатор Павел Малков.

Глеб Шабонин в рамках проекта «Студенческая рота» предложил объединить студентов, волонтеров и предпринимателей для системной работы по оказанию гуманитарной помощи военным. Проект Евгения Ведяшкина предполагает создание в детском оздоровительном центре круглогодичного действия «Зарница» интерактивного музея Великой Отечественной войны и СВО. Николай Гринько разработал программу поддержки отцов-одиночек «Братчина», а Василиса Бочарова организовала плац-концерт «Спасибо за Победу» – музыкально-хореографическое выступление с четкими фигурными перестроениями под музыку.

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