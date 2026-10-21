Погода в Рязанской области 22 и 23 октября: прогноз на два дня

В Рязанской области 22 и 23 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, а ночью температура местами опустится ниже нуля.

В четверг, 22 октября, ветер будет юго-восточным со скоростью 2–7 м/с ночью и 4–9 м/с днём. Ночью по области прогнозируют от -2 до +3 градусов, в Рязани — от 0 до +2. Днём температура составит +10…+15 градусов, в областном центре — +12…+14.

В пятницу, 23 октября, ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, в Рязани — от +2 до +4. Днём воздух прогреется до +8…+13 градусов, в областном центре — до +10…+12.