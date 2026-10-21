Медицина

«РЖД-Медицина» призвала рязанцев вступить в регистр доноров костного мозга: почему это важно

Дарья Петухова
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Для многих пациентов с онкогематологическими заболеваниями трансплантация костного мозга — единственный шанс на выздоровление. Но найти генетически подходящего донора невероятно сложно: даже родные не всегда подходят. Решить эту проблему помогает федеральный регистр доноров костного мозга — специальная база, где ищут совпадения. Чем больше людей в списке, тем выше шанс спасти чью‑то жизнь.

20 октября в Рязани прошло благотворительное мероприятие «Подари шанс на жизнь». Его организовали частное учреждение здравоохранения «РЖД‑Медицина» и благотворительный фонд Дарьи Челышевой. Цель — рассказать людям о донорстве, развеять популярные мифы и помочь всем желающим вступить в регистр.

История самой Дарьи — лучшее объяснение, почему такие проекты нужны. По профессии она врач онколог‑маммолог. 4,5 года назад Дарья тяжело заболела и сама нуждалась в доноре костного мозга. Генетического близнеца в России подобрать не удалось, донором стала женщина из-за рубежа. Теперь Дарья Челышева помогает другим — и на мероприятии лично рассказывала о том, как устроена система поиска доноров:

«Сейчас в федеральном регистре около 500 тысяч человек, тогда как в европейском регистре 11 миллионов. Поэтому в России шанс пациента встретить своего донора 1 к 10 тысячам. То есть менее 30% людей могут вылечиться от таких заболеваний, как рак крови, острый лейкоз. Чем больше нас будет в федеральном регистре, чем больше будет вариативности. И тем больше людей получат своё лекарство. И удивительно, что это лекарство находится внутри каждого из нас», — объясняет руководитель специализированного благотворительного фонда.

В рамках мероприятия состоялись лекции, прошли консультации. Медки и волонтёры ответили на самые важные вопросы: как формируется регистр, как происходит подбор генетических близнецов и что нужно сделать, чтобы стать потенциальным донором. Отдельный блок был посвящён разбору мифов и заблуждений. Руководитель ЧУЗ «РЖД-Медицина» в Рязани Ирина Уткина обращает внимание: страхов и тревог относительно вступления в федеральный регистр у людей действительно много. И главная задача медиков – объяснить, что это совсем не опасно и не страшно. Информирование, по мнению руководителя медицинского центра, — это самое важное. Она поделилась личными наблюдениями: когда люди узнают о регистре доноров от специалистов «РЖД-Медицина», их глаза буквально загораются. Рязанцы начинаются интересоваться, как стать частью федеральной базы.

«Переломить чудовищную ситуацию с очень маленьким количеством людей в регистре доноров поможет широкое информирование граждан. Рязанцы, мои земляки, – это очень добрые и отзывчивые люди. Просто многие из них не знают о том, как сильно в нашей стране нужны доноры костного мозга. К счастью, акция «Подари шанс на жизнь» уже приносит первые результаты. 70 человек только сегодня записались на вступление в регистр доноров. И это начало: будем активно сотрудничать с предприятиями-партнёрами и рассказывать жителям Рязанской области о донорстве костного мозга», — отметила Ирина Уткина.

Вдохновляющим примером того, как одно решение может спасти чью-то жизнь, стала встреча донора Маргариты и пациента Юлии. Женщины увиделись впервые после операции и не могли сдержать слёзы.

В частном учреждении здравоохранения «РЖД-Медицина» обращают внимание: зачисление в федеральный регистр автоматически доноров не означает скорую и неизбежную сдачу костного мозга. Человек после внесения данных в базу становится лишь потенциальным донором. С ним свяжутся только при подтверждённой генетической совместимости с тем, кому нужна помощь.

Сама процедура зачисления в регистр максимально простая, убедились в этом участники акции на собственном примере. Неравнодушным рязанцам предложили заполнить анкету и взяли у них небольшой образец клеток со слизистой щеки.

В Рязани вступить в федеральный регистр можно в ЧУЗ «РЖД-Медицина». Специалисты готовы проконсультировать потенциальных доноров и ответить на все имеющиеся вопросы.

«Чем больше людей знают о регистре и вступают в него, тем выше вероятность, что нужный донор найдётся именно тогда, когда это критически», — отметила Ирина Уткина.

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