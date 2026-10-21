Таксист украл колеса у клиента в Рязанской области ради ставок

В селе Шумашь сотрудники отдела МВД России «Рязанский» раскрыли преступление. Жертвой стал 41-летний местный житель, который проявил чрезмерное гостеприимство, но не ожидал, что это обернется для него материальным ущербом.

По информации следствия, инцидент начался с обычной поездки в Рязань. Потерпевший приехал по делам, а затем решил отдохнуть в кафе и выпить. Возвращаясь домой, он воспользовался услугами такси. В дороге они разговорились, и, прибыв в Шумашь, хозяин дома по доброте душевной пригласил гостя зайти внутрь.

Вечер продолжился за столом до поздней ночи. Около полуночи хозяин уснул под воздействием алкоголя. 29-летний таксист, который, по предварительным данным, имел значительные долги из-за своей страсти к ставкам на спорт, решил воспользоваться моментом. Обыскав дом и не обнаружив там ничего ценного, он вышел во двор и украл из гаража четыре автомобильных колеса. После этого он тихо покинул место происшествия.

Таксист планировал продать украденное в Рязани, отдав колеса случайному человеку, а вырученные деньги вновь потратить на азартные игры. Однако его планам не суждено было сбыться. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность водителя, разыскали его и задержали.

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.