В Рязани врачи спасли недельного малыша с редкой патологией кишечника

В Рязанской областной детской клинической больнице успешно провели операцию новорожденному мальчику, который страдал от редкой врожденной патологии — мембраны двенадцатиперстной кишки.

Состояние малыша резко ухудшилось. У него начались срыгивания, которые вскоре переросли в рвоту. Ребенок перестал усваивать пищу, что вызвало беспокойство у врачей перинатального центра. Из-за серьезности ситуации младенца срочно перевели в Областную детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

После комплексного обследования хирурги ОДКБ поставили точный диагноз: частичная непроходимость двенадцатиперстной кишки. Причина заключалась в врожденном пороке развития — мембране, которая блокировала просвет кишечника, препятствуя нормальному прохождению пищи.

Операция прошла успешно. Хирурги удалили мембрану и полностью восстановили нормальную работу кишечника. Врачи подчеркивают, что такие вмешательства требуют высочайшего мастерства и точности, особенно когда речь идет о крошечных пациентах с очень уязвимыми органами.

Сейчас ребенок находится в отделении патологии новорожденных под наблюдением неонатологов. Он уже самостоятельно ест и активно набирает вес.