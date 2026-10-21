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Медицина

В Рязани врачи спасли недельного малыша с редкой патологией кишечника

Анастасия Мериакри
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В Рязанской областной детской клинической больнице успешно провели операцию новорожденному мальчику, который страдал от редкой врожденной патологии — мембраны двенадцатиперстной кишки.

Состояние малыша резко ухудшилось. У него начались срыгивания, которые вскоре переросли в рвоту. Ребенок перестал усваивать пищу, что вызвало беспокойство у врачей перинатального центра. Из-за серьезности ситуации младенца срочно перевели в Областную детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

После комплексного обследования хирурги ОДКБ поставили точный диагноз: частичная непроходимость двенадцатиперстной кишки. Причина заключалась в врожденном пороке развития — мембране, которая блокировала просвет кишечника, препятствуя нормальному прохождению пищи.

Операция прошла успешно. Хирурги удалили мембрану и полностью восстановили нормальную работу кишечника. Врачи подчеркивают, что такие вмешательства требуют высочайшего мастерства и точности, особенно когда речь идет о крошечных пациентах с очень уязвимыми органами.

Сейчас ребенок находится в отделении патологии новорожденных под наблюдением неонатологов. Он уже самостоятельно ест и активно набирает вес.

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