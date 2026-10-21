Народные приметы и строгие запреты 22 октября на Якова Дровопильца

Двадцать второго октября на Руси стучали топоры. Мужики рубили дрова и складывали поленницы. Считалось, что до Якова нужно завершить все работы, связанные с заготовкой топлива. Праздник называли Яков Дровопилец. В этот день утепляли дома и завершали домашние дела перед холодами.

Святой Иаков Зеведеев был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Братом апостола Иоанна Богослова. Его деятельность была связана с проповедями христианства. В народе этот день прозвали «Яков Дровопилец». Так как в это время активно заготавливали дрова на зиму. Стук топора в этот день слышался в каждом дворе.

Что можно делать 22 октября

В этот день традиционно занимались рубкой дров и подготовкой их к зиме. Считалось, что до Якова нужно завершить все важные работы, связанные с заготовкой топлива. Поленницы складывали под навесом, чтобы дрова оставались сухими.

Продолжались работы по утеплению жилья. Завершали домашние дела, связанные с подготовкой к холодам. Латали крыши, заделывали щели в стенах, утепляли окна.

Что нельзя делать 22 октября

Начинались запреты с дороги. Считалось, что на Якова лучше не отправляться в далёкие путешествия. Этот день не подходил для дорог. Путь мог быть небезопасным. Поездки старались перенести на другой день.

Шумные праздники и развлечения тоже попадали под запрет. В этот день избегали шумных застолий и праздников. Время было посвящено важным хозяйственным делам. Тишина и работа — вот что подходило для двадцать второго октября.

Народные приметы на 22 октября

· Если на Якова листья ещё не опали — это примета к мягкой и снежной зиме.

· Если выпал первый снег — зима будет ранней и холодной.

· Снег, который выпал до Якова, долго не пролежит. А если снег выпадет после — останется до весны.