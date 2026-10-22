Киев подвергся массированному ракетному удару по энергетике

Вооружённые силы РФ ночью 22 октября нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева. По данным SHOT, в городе прогремели не менее 20 взрывов в районе двух теплоэлектроцентралей и завода «Антонов».

Основные сообщения о прилётах поступали из Голосеевского и Днепровского районов. В первом находится ТЭЦ-5, во втором — ТЭЦ-4. После взрывов на местах попаданий начались пожары.

По предварительной информации, для атаки могли использовать ракеты «Циркон» и «Оникс-М». SHOT утверждает, что украинская противовоздушная оборона не перехватила ни одной цели, так как у ВСУ нет перехватчиков Patriot PAC-3.

«Несмотря на то, что уважаемые партнеры предупредили Украину о пусках ракет, столица принимает прилеты один за другим», — написал вчера вечером в своём канале военкор Александр Коц.

По данным украинских СМИ, на фоне произошедшего в Киеве временно ограничили движение по Южному мосту. Проезд закрыли в направлении с правого берега Днепра на левый.