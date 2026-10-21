В США назвали три даты, которые определят будущее Украины

В ближайшее время три ключевых геополитических события окажут решающее влияние на будущее Украины, сообщает aif.ru со ссылкой на The Atlantic.

Первым значимым фактором станут выборы в США, которые состоятся через две недели. Украинское руководство выражает серьезную обеспокоенность. Если демократы победят в одной или обеих палатах конгресса, Дональд Трамп может использовать последние недели республиканского контроля в Вашингтоне для усиления давления на Киев, чтобы ускорить мирный процесс.

Вторым важным событием журнал называет возможные трехсторонние переговоры между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС в ноябре. Украинская тема, вероятно, будет обсуждаться без участия представителей Киева.

Третьей значимой вехой авторы считают встречу лидеров G20 в Майами.

Во вторник Axios сообщил, что Владимир Зеленский обратился к двухпартийной группе сенаторов с просьбой повлиять на администрацию Трампа.

The Wall Street Journal отмечает, что отношения между американским и украинским лидерами достигли низшей точки с февраля 2025 года, когда они публично поссорились в Белом доме. После договоренностей между США и Россией о поставках дизельного топлива Зеленский сделал критические замечания в адрес Трампа, от которого зависит финансирование Украины. В ответ Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, способный договариваться с Москвой.