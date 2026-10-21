Руководитель рязанского колледжа нарушил правила эксплуатации здания

21 октября 2026 года комиссия Рязанской области по административным делам завершила рассмотрение дела в отношении руководителя одного из региональных колледжей, сообщает антикоррупционный комитет области.
Основанием для разбирательства стало нарушение: руководитель колледжа использовал помещения учебного заведения, не соблюдая установленные правила эксплуатации.
Комиссия учла смягчающие обстоятельства: руководитель колледжа совершил правонарушение впервые и ранее не привлекался к административной ответственности. Поэтому было решено ограничиться профилактической мерой.
Директору колледжа вынесено предупреждение.