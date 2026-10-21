В Рязанской области из-за неисправной электропроводки погибли 13 человек, ущерб составил 300 миллионов рублей

С начала года в Рязанской области произошло 245 пожаров, вызванных неисправностью электропроводки и электрооборудования. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Из-за проблем с электричеством в регионе погибли 13 человек, а еще 13 получили травмы. Огонь полностью уничтожил 104 здания и повредил 202. Общий материальный ущерб превысил 300 миллионов рублей.

Сотрудники МЧС напоминают, что многие из этих пожаров можно предотвратить, следуя простым правилам электробезопасности:

Не перегрузка сети: не подключайте к одному удлинителю сразу несколько мощных приборов.

не подключайте к одному удлинителю сразу несколько мощных приборов. Использование исправных устройств: применяйте только сертифицированные и исправные удлинители и технику.

применяйте только сертифицированные и исправные удлинители и технику. Отключение перед уходом: перед тем как покинуть дом, убедитесь, что все приборы выключены из розеток.

перед тем как покинуть дом, убедитесь, что все приборы выключены из розеток. Безопасное размещение: располагайте работающие приборы вдали от штор, мебели и других легковоспламеняющихся материалов.

При первых признаках возгорания или запахе гари вызовите экстренные службы по телефонам 101 или 112.