Администрация Рязани расторгла контракт на проектирование детского сада на Лыбедском бульваре

Администрация Рязани приняла решение о расторжении муниципального контракта с ООО «Каббалкстройкомунэкспертиза» на разработку проектной документации для нового детского сада на Лыбедском бульваре. Это решение было официально опубликовано на портале государственных закупок 5 октября.

Подрядчиком выступала компания из Нальчика, которая победила в электронном аукционе около года назад. Она предложила выполнить работы за 12,8 миллиона рублей и выиграла тендер.

По условиям контракта, фирма должна была предоставить полный пакет проектной документации с положительным заключением экспертизы не позднее 11 сентября 2026 года. Но в указанный срок документы предоставлены не были, что и стало основанием для расторжения контракта.

Администрация Рязани, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, оформила односторонний отказ от исполнения контракта. Пока нет информации о том, что мэрия объявила новый тендер на разработку проектной документации.