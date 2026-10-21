Реконструкция Московского шоссе в Рязани выполнена на 70%

В пресс-службе Дирекции благоустройства рассказали, как продвигается реконструкция Московского шоссе. Подрядная компания переходит к следующим этапам работ.

Строители приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Строительные работы ведутся на участке дороги между Шоссейным переулком и Михайловским шоссе.

Параллельно специалисты расширяют проезжую часть в районе путепровода на пересечении с улицей Вокзальной. Эта мера направлена на оптимизацию движения и устранение узких мест на данном перекрестке.

В ближайшее время подрядчику предстоит выполнить несколько ключевых задач. Сначала планируется завершить работы под путепроводом. Затем начнется устройство примыканий к основным дорогам и асфальтирование пешеходных тротуаров.

Кроме дорожных работ, на объекте продолжается процесс переноса инженерных коммуникаций. Кабели и провода перемещаются на новые опоры контактной сети, что является важным этапом модернизации инфраструктуры.

По данным Дирекции благоустройства, на данный момент готовность объекта реконструкции составляет 70 процентов.