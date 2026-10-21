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Экономика и бизнес

Число точек для выдачи наличных на кассе в Рязанской области достигло 398

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области продолжает расширяться сеть торгово-сервисных предприятий, предлагающих клиентам снятие наличных на кассе. На начало июля 2026 года количество таких точек в регионе достигло 398, причем каждая вторая из них расположена за пределами областного центра.

Для получения наличных покупателю необходимо совершить любую покупку и заранее сообщить кассиру о своем желании снять деньги с банковской карты. При этом установлены строгие лимиты безопасности: с одной карты можно вывести не более 5 тысяч рублей в сутки и не свыше 30 тысяч рублей в календарный месяц.

Подобная инициатива особенно востребована в малых населенных пунктах, где банковская инфраструктура развита слабо. Заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин отмечает высокую социальную пользу данного сервиса. По его словам, там, где эта опция работает, гражданам не нужно искать банкомат или офис кредитной организации. Это особенно удобно для пожилых людей, которые традиционно отдают предпочтение наличным расчетам, но испытывают трудности с поездками в крупные города, где представлены финансовые учреждения.

Для предпринимателей выдача наличных на кассе становится эффективным инструментом привлечения дополнительного клиентского трафика и повышения лояльности аудитории. Кроме того, сервис позволяет бизнесу оптимизировать расходы на услуги инкассации. Однако эксперты предупреждают о важном нюансе: поскольку деньги поступают в кассу напрямую, минуя банковские счетчики, сотрудникам магазина необходимо с особой тщательностью проверять подлинность принимаемых банкнот.

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