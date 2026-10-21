Водоканал повредил кабель и обесточил дома на улице Строителей в Рязани

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области сообщило о кратковременном отключении электричества, вызванном действиями коммунальных служб. Инцидент коснулся нескольких домов, но электроснабжение было восстановлено в течение часа.

Сегодня в 11:00 жители домов 1, 1а, 3 и 5 на улице Строителей остались без электричества. По данным ведомства, причиной аварии стало повреждение кабельной линии напряжением 10 кВ. Это повреждение было нанесено сотрудниками муниципального предприятия «Водоканал» во время земляных работ на участке. Работы проводились по официальному ордеру.

Аварийные службы оперативно восстановили подачу электроэнергии к 11:50. В результате, жители пострадавших домов оставались без света всего 50 минут.

Виновником аварии признано МП «Водоканал». В отношении предприятия будут применены административные меры. О размере штрафов или других санкциях министерство пообещало сообщить после завершения всех необходимых процедур.