Выставка «Зооландия» в ТЦ «Барс» в Рязани работала с нарушениями

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело внеплановую проверку контактной выставки «ЗооЛандия», которая проходила в торговом центре «Барс» в Рязани. Выставка, включавшая различные виды животных и птиц, работала ежедневно, без выходных, с 10:00 до 20:00 в период с 21 августа по 27 сентября 2026 года.

В ходе проверки специалисты ведомства обнаружили ряд серьезных нарушений, связанных с организацией мероприятия и условиями содержания животных. Одним из ключевых нарушений стало превышение допустимой продолжительности выставки. Согласно пункту 223 главы VI «Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 года № 1937, длительность выставки с участием животных не должна превышать четырех календарных дней, а время нахождения животных на площадке — не более 12 часов в сутки. На практике же выставка продолжалась почти пять недель.

Также организатор не смог предоставить журнал учета времени участия животных, который должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью. В этом журнале должны фиксироваться время привоза и увоза животных.

Анализ данных Федеральной государственной информационной системы «ВетИС» (компонент «Меркурий») показал, что животные и птицы были доставлены на площадку торгового центра в соответствии с ветеринарными сопроводительными документами. Однако из-за отсутствия идентификационных данных в описях не удалось сопоставить конкретные документы с конкретными животными. Это затруднило оценку информации об иммунизации животных и результатах лабораторных исследований.

Кроме того, были выявлены нарушения условий содержания животных. В зонах размещения птиц и пресмыкающихся отсутствовали конструкции, предоставляющие им укрытие. Некоторые рептилии находились в открытых террариумах, что позволяло посетителям свободно контактировать с животными, что могло нанести им вред.

По итогам проверки организатор выставки был привлечен к административной ответственности и оштрафован. Точная сумма штрафа не была указана.