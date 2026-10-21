Признание в любви на большом экране: в «Марко Молл» прошло трогательное предложение руки и сердца

Торгово-развлекательный центр «Марко Молл», кинотеатр «Пять звезд» и ГБУ «Сервис-ЗАГС» организовали необычное предложение руки и сердца для рязанцев Александра и Полины в зале кинотеатра.

Событие прошло в рамках проекта «Предложение Сервис‑ЗАГС». Идея признания принадлежала будущему жениху Александру. Команды торгово-развлекательного центра и кинотеатра с готовностью поддержали инициативу и оперативно разработали сценарий идеального свидания.

Для будущей невесты Полины это был стандартный визит в кинотеатр на легкую и позитивную романтическую комедию. Пока девушка наслаждалась фильмом, организаторы координировали процесс за кулисами: сотрудники «Сервис-ЗАГС» заранее забрали подготовленный женихом букет и доставили его прямо к залу к нужному моменту.

Кульминация наступила в финале показа: вместо привычных финальных титров на огромном экране кинотеатра появилось персональное видеообращение к Полине. Александр опустился на одно колено и произнес слова, на которые девушка без колебаний ответила согласием стать его женой под аплодисменты зрителей. По признанию Полины, именно о таком предложении она и мечтала — неожиданном, не привязанном к календарным праздникам и без штампов, но столь грандиозного масштаба не ожидала.

Из кинозала Александр и Полина вышли уже в статусе жениха и невесты. Команда «Марко Молл» поздравила будущих молодоженов и вручила паре подарочный сертификат сети ювелирных салонов «Наше Золото» на покупку обручальных колец.