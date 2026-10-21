Резкое похолодание и дожди придут в Рязанскую область к 28 октября

Жителям центральной части России, в том числе Рязанской области, осталось наслаждаться теплой и сухой погодой не более недели. Согласно расчетам XRAS meteo, зона высокого атмосферного давления, обеспечивающая текущий «бархатный сезон», начнет разрушаться в конце октября.

В настоящее время над регионом господствует малоподвижный антициклон. Он гарантирует практически полное отсутствие осадков и температурный режим, который на 4–7 градусов превышает климатические нормы для этого времени года. Кроме того, атмосферное давление уже несколько дней удерживается на уровне 10–15 мм ртутного столба выше стандартных значений, что создает идеальные условия для астрономических наблюдений, но может сказываться на самочувствии метеозависимых людей.

По прогнозам экспертов, резкие изменения погоды первыми затронут северо-западную часть страны, включая Санкт-Петербург. Уже в начале следующей недели, 26–27 октября, там ожидаются снижение атмосферного давления, быстрый спад температуры и увеличение количества осадков.

В центральную часть России, в том числе в Москву и Рязанскую область, похолодание придет с задержкой в пару дней — ориентировочно в четверг или пятницу следующей недели.

Метеорологи советуют максимально использовать ближайшие дни. Предстоящие выходные, 24–25 октября, сохранят приятные и комфортные погодные условия. Однако к следующим выходным, 31 октября и 1 ноября, ситуация кардинально изменится. Температура воздуха в Москве опустится до климатических норм начала ноября, составляя около +4°С в дневные часы.