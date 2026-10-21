Полицейские изъяли более 500 граммов марихуаны у жителя Рыбновского округа

Правоохранительные органы успешно пресекли очередной канал незаконного оборота наркотических средств в Рязанской области. В ходе межведомственной операции «Мак-2026» в Рыбновском муниципальном округе был задержан 31-летний житель поселка Глебково, у которого обнаружено значительное количество запрещенного вещества.

Совместная работа специалистов Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону и сотрудников отдела МВД «Рыбновский» позволила задержать подозреваемого. На основании оперативной информации полицейские провели обыск в его домовладении, в ходе которого был найден мешок с массой растительного происхождениязеленого цвета.

Исследование подтвердило, что изъятое вещество является марихуаной весом более 540 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

По предварительным данным следствия, летом подозреваемый обнаружил дикорастущую коноплю на территории округа, собрал сырье и изготовил из него наркотик. Мужчина заявил, что планировал использовать марихуану исключительно для личного потребления.

За подобные действия закон предусматривает строгие меры. Следователь ОМВД России «Рыбновский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере. Согласно этой статье, наказание может включать лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.