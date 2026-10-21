Подростки стали втрое чаще посещать православные сайты за последний год

Интерес к православным онлайн-сервисам у несовершеннолетних за год вырос втрое. По данным исследования Big data T2 за период с начала 2025 по сентябрь 2026 года, аудитория православных интернет-ресурсов заметно помолодела и увеличилась.

Наиболее заметный рост зафиксирован среди самых юных пользователей. Число посетителей религиозных сайтов в возрасте до 18 лет за год выросло на 210%. Гендерный разрыв в этой группе сокращается: среди девушек число пользователей увеличилось втрое, а среди юношей — в четыре раза.

Интерес к религиозному контенту сохраняется и среди более старших возрастных групп. Аудитория в возрасте 18–24 лет выросла на 41%, а до 34 лет — на 7%. В других возрастных категориях отток не наблюдается, показатели остаются стабильными.

Хотя большинство пользователей духовного контента составляют женщины, мужская аудитория растет значительно быстрее. За год число мужчин, интересующихся православными сайтами, увеличилось на 28%.

Особенно активно мужчины осваивают цифровые религиозные практики в возрасте 25–34 лет, где прирост составил 96%. Среди мужчин до 34 лет в целом показатель равен 47%. Далее динамика снижается: до 44 лет — на 24%, до 54 лет — на 15%, а среди старшего поколения — на 11%. Пенсионеры остаются активными пользователями, но их годовой прирост составляет 8%.

Аналитики указывают, что основной причиной роста является интерес представителей среднего класса, который увеличился на 43% по сравнению с 2025 годом. Среди состоятельных людей тренд менее выражен.

Эксперты объясняют эту тенденцию общей цифровизацией православия и психологическими потребностями общества. Для многих молодых людей религиозные практики в интернете стали способом справиться с тревожностью и эмоциональным выгоранием, а также обрести опору в нестабильное время. Этому способствует развитие инфраструктуры: многие сайты предлагают заказать онлайн-молебен или поставить цифровую свечу, а в социальных сетях набирает популярность эстетика православного контента.