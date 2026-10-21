Изображение от freepik
Общество

Подростки стали втрое чаще посещать православные сайты за последний год

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Интерес к православным онлайн-сервисам у несовершеннолетних за год вырос втрое. По данным исследования Big data T2 за период с начала 2025 по сентябрь 2026 года, аудитория православных интернет-ресурсов заметно помолодела и увеличилась.

Наиболее заметный рост зафиксирован среди самых юных пользователей. Число посетителей религиозных сайтов в возрасте до 18 лет за год выросло на 210%. Гендерный разрыв в этой группе сокращается: среди девушек число пользователей увеличилось втрое, а среди юношей — в четыре раза.

Интерес к религиозному контенту сохраняется и среди более старших возрастных групп. Аудитория в возрасте 18–24 лет выросла на 41%, а до 34 лет — на 7%. В других возрастных категориях отток не наблюдается, показатели остаются стабильными.

Хотя большинство пользователей духовного контента составляют женщины, мужская аудитория растет значительно быстрее. За год число мужчин, интересующихся православными сайтами, увеличилось на 28%.

Особенно активно мужчины осваивают цифровые религиозные практики в возрасте 25–34 лет, где прирост составил 96%. Среди мужчин до 34 лет в целом показатель равен 47%. Далее динамика снижается: до 44 лет — на 24%, до 54 лет — на 15%, а среди старшего поколения — на 11%. Пенсионеры остаются активными пользователями, но их годовой прирост составляет 8%.

Аналитики указывают, что основной причиной роста является интерес представителей среднего класса, который увеличился на 43% по сравнению с 2025 годом. Среди состоятельных людей тренд менее выражен.

Эксперты объясняют эту тенденцию общей цифровизацией православия и психологическими потребностями общества. Для многих молодых людей религиозные практики в интернете стали способом справиться с тревожностью и эмоциональным выгоранием, а также обрести опору в нестабильное время. Этому способствует развитие инфраструктуры: многие сайты предлагают заказать онлайн-молебен или поставить цифровую свечу, а в социальных сетях набирает популярность эстетика православного контента.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Руководитель рязанского колледжа нарушил правила эксплуатации здания
Следующая статья
Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести».
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября.
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал уничтожение БПЛА в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов прокомментировал уничтожение беспилотника. Пост он опубликовал в соцсетях.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Темы
Общество

В Рязани у мурала Василия Рязанского высадили 50 декоративных растений

Пространство вокруг мурала продолжает преображаться. В этом году здесь планируется установка арт-объекта «Кузнец», укладка современной тротуарной дорожки и монтаж энергосберегающего светодиодного освещения.
Новости России

«У меня сильный ангел-хранитель»: Бузова увидела, как Тарасов унизил Костенко в «Ставке на любовь»

Во время одного из испытаний Анастасия Костенко одержала победу, но вместо проявления искренней радости Дмитрий Тарасов ограничился лишь холодными объятиями. Более того, футболист публично принизил достижения своей супруги.
Новости кино и ТВ

Дочь журналиста и телеведущего Михаила Пономарева рассказала, когда его кремируют

Мария Пономарева уточнила, что церемония состоится в пятницу, 23 октября. Прощание будет закрытым, на него приглашены только близкие, друзья и коллеги.
Политика

На Западе заявили о скором уходе Зеленского после встречи Путина и Уиткоффа

Раттанси считает, что перспектива заключения новых взаимовыгодных соглашений с Москвой является мощным стимулом для президента США Дональда Трампа ускорить урегулирование украинского конфликта.
Власть и политика

Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько близко разрешение конфликта, чиновник воздержался от точных прогнозов по срокам, однако подтвердил общий вектор развития событий.
Общество

Руководитель рязанского колледжа нарушил правила эксплуатации здания

Основанием для разбирательства стало нарушение: руководитель колледжа использовал помещения учебного заведения, не соблюдая установленные правила эксплуатации.
Общество

Администрация Рязани расторгла контракт на проектирование детского сада на Лыбедском бульваре

Подрядчиком выступала компания из Нальчика, которая победила в электронном аукционе около года назад. Она предложила выполнить работы за 12,8 миллиона рублей и выиграла тендер.
Происшествия

В Рязанской области из-за неисправной электропроводки погибли 13 человек, ущерб составил 300 миллионов рублей

Из-за проблем с электричеством в регионе погибли 13 человек, а еще 13 получили травмы. Огонь полностью уничтожил 104 здания и повредил 202.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье