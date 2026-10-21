Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

На Западе заявили о скором уходе Зеленского после встречи Путина и Уиткоффа

Анастасия Мериакри
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Британский журналист Афшин Раттанси заявил, что после переговоров в Петербурге между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом стало ясно, что Владимир Зеленский скоро утратит контроль над Украиной, сообщает aif.ru.

«Зеленский должен осознать, что времени для его коррумпированной компании и его режима почти не осталось», — подчеркнул журналист.

Во время беседы в Санкт-Петербурге, которая стала девятым визитом Уиткоффа в Россию, обсудили вопросы экономического сотрудничества. Раттанси считает, что перспектива заключения новых взаимовыгодных соглашений с Москвой является мощным стимулом для президента США Дональда Трампа ускорить урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией Киева, указав на неготовность украинской стороны к мирным переговорам и нежелание прекращать атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По словам Трампа, Украине нужен новый лидер, способный конструктивно взаимодействовать с Москвой.

Кроме украинского кризиса и двустороннего сотрудничества, на встрече в Константиновском дворце обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

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