Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сделал важное заявление относительно перспектив урегулирования ситуации на Украине, отметив, что процесс движется к своей финальной стадии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько близко разрешение конфликта, чиновник воздержался от точных прогнозов по срокам, однако подтвердил общий вектор развития событий.

«Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», — цитирует Юрия Ушакова ИС «Вести».

Помощник президента России отметил, что основной темой встречи Владимира Путина с американским посланником Стивеном Уиткоффом стала ситуация на Украине. Беседа состоялась 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга и длилась около трех часов.