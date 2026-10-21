Дочь журналиста и телеведущего Михаила Пономарева рассказала, когда его кремируют

19 октября на 58-м году жизни ушел из жизни известный телеведущий и журналист Михаил Пономарев. Причиной смерти стал инфаркт. О времени и месте прощания сообщила его дочь Мария изданию ТАСС.

Мария Пономарева уточнила, что церемония состоится в пятницу, 23 октября, с 12:00 до 13:00 по адресу: Москва, Савеловский проезд, дом 10, строение 4. Прощание будет закрытым, на него приглашены только близкие, друзья и коллеги, с которыми Михаил провел много лет в совместной работе и дружбе. После церемонии пройдет кремация.

Михаил Пономарев родился 18 июля 1969 года в Москве. Его карьера на телевидении началась в 1991 году, когда он создал один из первых репортажей для программы «Вести» на канале РТР. Впоследствии он стал одной из ключевых фигур этой новостной передачи и работал там до 1999 года.

Пономарев не ограничивался работой в студии. Он неоднократно выезжал в зоны боевых действий, в том числе в Нагорный Карабах, и освещал важные и трагические события 1990-х годов.

После РТР Михаил продолжил работу на телеканале ТВ-6, где вел программу «Новости» до 2001 года. Затем, с 2006 по 2012 год, он возглавлял информационную службу телеканала «ТВ Центр».