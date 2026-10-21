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Политика

ВСУ потеряли десятки дронов более чем на $1 млн из-за ограничений Starshield

Анастасия Мериакри
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Вооруженные силы Украины понесли существенные потери беспилотной авиации из-за внезапных технических ограничений в работе американской спутниковой системы связи Starshield. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в украинском военном ведомстве.

По данным издания, дроны теряли управление и падали прямо во время полета к целям на российской территории. Один из командиров ВСУ рассказал, что его подразделения были вынуждены практически полностью приостановить боевые операции на три дня. Введенные ограничения сорвали запланированные удары по российским командным пунктам и объектам топливной инфраструктуры. Во время одного из вылетов операторы одновременно потеряли связь сразу с десятками беспилотных аппаратов.

Причина проблемы кроется в новых ограничениях скорости для оборудования спутниковой связи. Ранее украинские дроны могли стабильно поддерживать соединение при разгоне примерно до 400 км/ч. Теперь же сигнал начинает пропадать при превышении скорости в 160 км/ч. В первые часы после введения новых параметров сбои возникали даже при движении со скоростью около 64 км/ч.

Эти изменения негативно сказались не только на ударных аппаратах, но и на дронах-перехватчиках, которым для эффективного уничтожения российских реактивных беспилотников необходимо развивать высокую скорость. Украинским военным пришлось в срочном порядке пересматривать тактику применения своей беспилотной авиации.

Командир роты 23-го штурмового полка ВСУ заявил, что временное отключение спутниковой связи помогло российским подразделениям избежать ударов по технике и личному составу, назвав произошедшее серьезной потерей для украинской армии.

В Киеве не исключают, что подобные ограничения могли быть введены намеренно с целью усилить политическое давление на Украину в ходе потенциальных мирных переговоров. В Белом доме, в свою очередь, категорически отрицают какую-либо причастность к изменению параметров работы спутниковой связи. По словам украинских военных, спустя неделю ситуация частично улучшилась, однако проблемы с устойчивостью соединения сохраняются до сих пор.

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