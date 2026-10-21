Фото: телеканал "Пятница", шоу "Ставка на любовь"
Новости России

«У меня сильный ангел-хранитель»: Бузова увидела, как Тарасов унизил Костенко в «Ставке на любовь»

Анастасия Мериакри
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Новый эпизод реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+) на телеканале «Пятница!» вызвал оживлённое обсуждение в интернете. Зрители обратили внимание на неоднозначную реакцию футболиста Дмитрия Тарасова на успех его супруги Анастасии Костенко, а также на комментарий ситуации от его бывшей жены Ольги Бузовой.

Во время одного из испытаний Анастасия Костенко одержала победу, но вместо проявления искренней радости Дмитрий Тарасов ограничился лишь холодными объятиями. Более того, футболист публично принизил достижения своей супруги, сказав: «Это не твоя победа! Я не люблю громко кричать о наших победах. Давай честно. Ставку ты делала? Интуиция моя, ты — исполнитель».

Такое поведение вызвало шквал критики. Пользователи интернета обвинили Тарасова в нарциссизме и стремлении обесценить успехи своей жены. При этом многие напомнили, как эмоционально и ярко спортсмен праздновал свои личные победы на футбольных матчах, сообщает StarHit.

На фоне разгоревшегося скандала Ольга Бузова опубликовала короткий пост в своих социальных сетях: «И всё-таки, какой у меня сильный ангел-хранитель». Хотя певица не называла имён и не делала прямых замечаний, аудитория сразу же поняла, что речь идёт о её бывшем супруге.

Комментарии под публикацией были полны поддержки: поклонники массово отмечают, что высшие силы отвели артистку от «Дмитрия Абьюзовича», отмечая, что весь интернет уже обсуждает его действия в новом шоу.

Кроме поведения Тарасова, эфир раскрыл и другие подозрительные подробности. Анастасия Костенко назвала точную дату своего знакомства с футболистом, утверждая, что к тому времени он уже жил отдельно от Ольги Бузовой. Однако этот рассказ противоречит общеизвестным фактам: в тот период экс-супруги вместе посещали концерты и публично признавались друг другу в любви.

Напомним, что развод с футболистом стал для Бузовой серьёзным испытанием. По её собственным словам, Дмитрий не только объявил о расставании, но и выгнал её из дома, потребовав вернуть все подарки. Пережив предательство, Ольга с головой погрузилась в музыку, выпустив в 2016 году хит «Под звуки поцелуев».

Анастасия Костенко смотрит на эту ситуацию с иронией. По её мнению, драма в личной жизни экс-супруги стала стимулом для её артистической карьеры. «В наше время выигрывает тот, у кого сильнее пиар, — говорила 32-летняя Костенко. — Я понимаю, что имя его бывшей жены будет всплывать еще долго, потому что, прежде всего, это выгодно ее пиар-концепции. Поэтому уже отношусь к этому спокойно. В этой истории каждый получил что хотел: Дима получил семью, его бывшая супруга получила славу».

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