Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Генерал рассказал о бреши в украинской ПВО, открывшей путь на Львов

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Российская армия начала использовать брешь в украинской ПВО, которая позволяет реактивным беспилотникам «Герань» атаковать Западную Украину, заявил в беседе с «МК» генерал-майор авиации, военный эксперт Владимир Попов.

По его словам, скорее всего, бойцы стали запускать летательные аппараты со стороны Херсонской или Запорожской областей.

«Затем они идут южнее, скажем, через Винницу, и заходят с западных и юго-западных направлений на Закарпатье, Львовщину и затем — до Киева. Такой маневр «из-за угла». Эффект получается очень серьезным», — отметил Попов.

Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации срабатывает эффект неожиданности: противник рассчитывает, что БПЛА прилетят с востока, северо-востока, юго-востока, а заходят они совершенно с другой стороны. В итоге противовоздушная оборона ВСУ оказывается неэффективной, так как настроена на другие сектора наблюдения.

Попов также не исключил, что «Герани» выполняют не только ударные функции, но и ведут разведку.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Юрист из Рязани выиграл миллион рублей в «Русское лото»
Следующая статья
В Рязани завели уголовное дело после гибели рабочих на производственной базе
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести».
Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Политика

Нарколог прокомментировал скандальное интервью Зеленского

Может ли необычная реакция человека говорить о зависимости? Нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Владимира Зеленского во время интервью NBC.
Акценты

Депутат рассказал, кто в России может рассчитывать на пенсию 100 тысяч рублей

Пенсия зависит от размера заработка, официального трудоустройства и дополнительных накоплений, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, как формировать будущую пенсию, кому положены досрочные выплаты и какие льготы доступны предпенсионерам.
Новости Касимова

В Касимовском округе завели дело о невыплате зарплаты на предприятии

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Олег Васильев провел личный прием жителей Касимовского округа с использованием видеоконференцсвязи по вопросу невыплаты им заработной платы.
Темы
Политика

Россиянка рассказала, что многие парижане в бешенстве из-за хаоса на улицах

Многие жители Парижа не были готовы к масштабу беспорядков,...
Новости России

Врач рассказал, кому грозит рак, погубивший звезду фильма «Жить» Толдыкова

В группу риска по раку ротовой полости входят в...
Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости России

Сын Усольцевой объяснил, почему контакт его матери появился в «Максе»

Контакт Ирины Усольцевой, пропавшей более года назад в красноярской...
Новости России

Раненый боец три недели полз на сломанных ногах, чтобы обнять дочерей

Участник СВО из Челябинской области Евгений Гольцев три недели...
Новости России

Эксперт назвал атаку на Петербург репетицией перед ударом по другому региону

Массированная атака украинских беспилотников на Петербург может быть репетицией...
Новости России

Продюсер рассказал об артистах, выступающих в нетрезвом виде

Многие артисты перед выступлением на сцене или записью в...
Новости России

Священник объяснил, как правильно молиться за пропавших, как Усольцевы

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов рассказал...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье