Генерал рассказал о бреши в украинской ПВО, открывшей путь на Львов

Российская армия начала использовать брешь в украинской ПВО, которая позволяет реактивным беспилотникам «Герань» атаковать Западную Украину, заявил в беседе с «МК» генерал-майор авиации, военный эксперт Владимир Попов.

По его словам, скорее всего, бойцы стали запускать летательные аппараты со стороны Херсонской или Запорожской областей.

«Затем они идут южнее, скажем, через Винницу, и заходят с западных и юго-западных направлений на Закарпатье, Львовщину и затем — до Киева. Такой маневр «из-за угла». Эффект получается очень серьезным», — отметил Попов.

Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации срабатывает эффект неожиданности: противник рассчитывает, что БПЛА прилетят с востока, северо-востока, юго-востока, а заходят они совершенно с другой стороны. В итоге противовоздушная оборона ВСУ оказывается неэффективной, так как настроена на другие сектора наблюдения.

Попов также не исключил, что «Герани» выполняют не только ударные функции, но и ведут разведку.