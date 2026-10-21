Россиянка рассказала, что многие парижане в бешенстве из-за хаоса на улицах

Многие жители Парижа не были готовы к масштабу беспорядков, которые проходят в городе с середины сентября из-за недовольства качеством образования и ростом стоимости жизни, рассказала «КП» гид из России Екатерина Ионова.

Женщина призналась, что была вынуждена провести выходные дома и не выходить на улицу, чтобы не подвергать себя опасности.

«Многие парижане в бешенстве из-за случившегося хаоса», — пояснила россиянка.

Она отметила, что сейчас ситуация временно нормализовалась: по улицам гуляют туристы, в кафе полно людей, магазины работают. Местные коммунальные службы смели мусор и стекла, убрали металлические ограждения, закрыли фанерами разбитые витрины.

«О протестах напоминают следы копоти на асфальте, сгоревшие авто и велосипеды. А еще надписи типа «Макрон, проваливай!» — добавила Ионова.

Со своей стороны, домохозяйка Полина из Бордо призналась в беседе с изданием, что была шокирована, увидев последствия погромов на главной пешеходной улице Сент-Катрин. Там были выбиты окна, мусорки завалены вешалками и разорванными коробками, манекены валялись прямо на тротуаре. В то же время протестующие обнесли подчистую магазины косметики и парфюмерии.