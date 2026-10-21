Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

В Рязани у мурала Василия Рязанского высадили 50 декоративных растений

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский объявил о продолжении масштабных работ по озеленению города, к которым в этом году могут присоединиться все желающие. На улице Интернациональной, 27а, недавно появился яркий мурал с изображением святителя Василия Рязанского и легендарного Евпатия Коловрата, что стало поводом для новой совместной акции.

В рамках областной программы поддержки местных инициатив пространство вокруг мурала продолжает преображаться. В этом году здесь планируется установка арт-объекта «Кузнец», укладка современной тротуарной дорожки и монтаж энергосберегающего светодиодного освещения. Эти меры направлены на то, чтобы сделать локацию не только красивой, но и удобной для вечерних прогулок.

Озеленение, проведенное в рамках семейной акции, добавило месту особую атмосферу. В высадке 50 декоративных растений приняли участие многодетные семьи, сотрудники администрации, депутаты и местные активисты. Вместе с детьми они украсили территорию различными культурами: щучкой дернистой, очитком видным, вероникаструмом виргинским и аронией.

Борис Ясинский подчеркнул, что такие совместные инициативы не только делают город более привлекательным, но и помогают местным жителям почувствовать его своим, а у детей воспитывают бережное отношение к окружающей среде.

«Благодарю всех за участие! Впереди ещё много планов — будем рады видеть на следующих акциях всех неравнодушных», — отметил Ясинский.

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